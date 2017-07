Özgün, Down sendromlular için tiyatro sahnesinde

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatrocular için tatil yavaş yavaş bitiyor, şimdi prova zamanı! Yeni sezonda birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı yeni oyunlar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Örneğin, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde de rol alan Kemal Başar'ın kurucusu olduğu ve bu yıl beşinci sezonunu kutlayan Tiyatro Keyfi , yeni sezonda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Şimdiye kadar 'Rain Man', 'Romeo ve Juliet', 'Shakespeare'in Bütün Eserleri- Hafif Kısaltılmış', 'Öykülerden Oyunlar', 'Cahide Sonku', 'Ted Bundy' ve 'Camilla Taşın Kalbi' isimli oyunları sahneye koyan Tiyatro Keyfi'nde iki yeni oyun var. Onlardan biri; Galip Erdal'ın yönettiği eğlenceli komedi 'Çocuk İstiyorum'. Evlilik ve kadın-erkek ilişkilerini anlatan oyunun yazarı ise geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Bekir Aksoy . Bu süreçten sonra Aksoy'un evlilikle ilgili neler anlatacağı daha da dikkat çekici. İlk kez yazdığı oyunda rol alacak olan Aksoy'a; Çiçek Dilligil, Seyhan Şaşko ve Kemal Başar eşlik ediyor.Tiyatro Keyfi bünyesinde sahnelenecek bir diğer oyun ise 'Gözlerin Ardında'. Oyun; hem çok şaşırtacak, hem de yürekleri dağlayacak. Down sendromlu oğlunun doğumundan sonra hayatı tamamen değişen, kendini oğluna adayan, çevresindeki herkes tarafından yalnız bırakılan ressam bir annenin öyküsünün anlatıldığı oyunu, çocuk romanları yazarı İsrailli Nava Seme kaleme aldı. Kemal Başar, bu metni daha önce 1997'de Romanya'da G.A. Petculescu Tiyatrosu'nda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda iki kez yönetti. Proje; Down sendromuna karşı duyarlılık yaratmaya çalışması nedeniyle Başbakanlık Farkındalık Ödülü'nün sahibi oldu.'Gözlerin Ardında'nın sürprizi şarkıcı Özgün . Oyunun müziklerini yapan Özgün, kendi şarkılarının yanı sıra oyun için yazdığı şarkıları da seslendirecek. Yalnızlık temalı eserde Özgün'e Kıbrıslı oyuncu Eda Kandulu eşlik ediyor. Konser tadındaki tiyatro oyunundan elde edilecek gelirin bir kısmı Down sendromu derneklerine bağışlanacak.Moda Sahnesi yeni sezonu 4 Ekim'de Shakespeare'in 'Fırtına' adlı oyunuyla açacak. 12 Ağustos'ta provalarına başlanacak oyunda Hüseyin Avni Danyal da rol alacak.Çolpan İlhan& Sadri Alışık Tiyatrosu'nda; Morgan Freeman ile Tim Robbins'in oynadığı, sinemanın unutulmazları arasına giren 'Esaretin Bedeli' adlı filmin tiyatro oyunu için hummalı bir çalışma yapılıyor. Oyun için 20 kişilik bir kadro oluşturulacak. Öne çıkan oyuncular şimdilik sır gibi saklanıyor. Ekip, Ağustos'un ortasında Şakir Gürzumar'ın yönetmenliğinde bir araya gelecek. Bu oyunun yanı sıra Birol Güven'in yazdığıThe School of Mandıra Filozofu' adlı kitap da tiyatroya uyarlanacak. Oyunda Birol Güven'in de sahneye çıkması bekleniyor.Özen Yula'nın 'Rahvan Giden Atlılar' adlı oyunu yeni sezonda Tatavla Sahne'de. Eraslan Sağlam'ın yöneteceği, Edip Tepeli ile Erhan Tuna'nın rol alacağı oyunun provaları sürüyor.