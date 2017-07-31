Aleyna Tilki yeni klibinde bakın hangi şarkıcıyı taklit etti! Herkes Aleyna Tilki'yi konuşuyor

17 yaşındaki Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' internette ilk 3 günde 16 milyon kez izlenerek rekor kırdı.

BRITNEY SPEARS TAKLİDİ

Ancak Serdar Börcan'ın yönettiği klip taklit çıktı. 'Sen Olsan Bari', ABD'li şarkıcı Britney Spears'in 'Crazy' ile 'Work B..ch' şarkılarına çekilen iki klibin neredeyse kopyası gibi.

PUDRA VE DANS

Britney Spears 'Crazy'nin klibinde saçlarını iki yandan toplamış, suratına pudra sürüyor.

Aleyna Tilki de aynı saç modeliyle kamera karşısına geçmiş, pudra sürüyor. Spears 'Work B..ch'in klibinde, beyaz bir platformda grubuyla dans ediyor. Tilki'nin grupla dans ettiği platform bile Spears'inkiyle bire bir aynı.

Kaynak: Vatan

ALEYNA TİLKİ’NİN YENİ KLİBİ TAKLİT ÇIKTI