‘Eşim ayağımı yıkar terliğimi getirir, bana hizmet eder’

Şarkıcı Berdan Mardini
, önceki gün Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de sahneye çıktı. Konser öncesi eşi Fatoş Mardini ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mardini, Alişan'ın geçtiğimiz günlerde nişanlısı Eda Erol hakkında yaptığı açıklamalara değindi. "Çok güzel bir kadınla evlenmek istemezdim. Terliğimi de ayağıma getirmesini beklerim" diyen Alişan'a destek veren Mardini, şöyle konuştu: "Eşim yeri gelir ayağımı yıkar, yeri gelir terliğimi getirir. Bana hizmet eder..." Yakında sinema filmi çekeceğini de söyleyen Mardini, "Diğerleri gibi yalan dolan değil, gerçek film yapacağım" dedi. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le rakip olmadığını da söyleyen ünlü şarkıcı, "Onlar gerçeği yansıtmadı; yalan dolan çektiler. Ben komik insanları çekeceğim" diye konuştu.