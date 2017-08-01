Erken, sahtekarlara savaş açtı

Ünlü sunucu Ece Erken
, sosyal medya üzerinden adını kullanarak doğum çatlakları ve selülitler için güzellik ürünü satan sahtekarlara karşı savaş açtı. Adının izinsiz bir şekilde reklam aracı olarak kullanılmasına çok sinirlenen Erken, "Yok artık!Yalanın ve sahtekarlığın böylesi. Avukata verildiniz" diye yazdı. Bu tarz vakalarla çok karşılaştığını söyleyen ünlü sunucu, "Bunlara bir dur demek gerekiyor. Adımı kullanarak izinsiz reklam yapmaları hiç hoş değil; hele anne adı altında. Caydırıcı olsun diye dava açtım" diye konuştu.