‘Kötü kalpli birileri tarafından yollanmış’

'O BEN DEĞİLİM'
Siren Ertan
, dün GÜNAYDIN'ın manşetinde yer alan 'Yine Mikonos Yine Rezalet' haberindeki ve sosyal medyada olay yaratan fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını söyledi. İşte Ertan'ın konuyla ilgili sert açıklaması:
'BİR DELİ...'
Hafta
sonu Mikonos'ta değildim ve fotoğraftaki sarışın kadın da ben değilim. Fotoğraflar muhtemelen kötü kalpli, kıskanç birileri tarafından 'Siren Ertan bu' diye yollanmış. Bir deli kuyuya taş atar, bin akıllı çıkaramaz!"
SİREN ERTAN OLAY FOTOĞRAFLAR İÇİN SERT KONUŞTU
Ertan, kendisine ait olmadığını iddia ettiği bu fotoğrafların oluşturduğu yanlış algı nedeniyle özel hayatının ve işinin olumsuz etkilendiğini, ailesinin incindiğini söyledi. Öte yandan habere imza atan Evren Abdullahoğlu
'nun haber kaynağı ise "Fotoğraftaki kişi kesinlikle Siren Ertan" iddiasını sürdürüyor.
Ertan, kendisine ait olmadığını iddia ettiği bu fotoğrafların oluşturduğu yanlış algı nedeniyle özel hayatının ve işinin olumsuz etkilendiğini, ailesinin incindiğini söyledi. Öte yandan habere imza atan Evren Abdullahoğlu'nun haber kaynağı ise "Fotoğraftaki kişi kesinlikle Siren Ertan" iddiasını sürdürüyor.