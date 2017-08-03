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Asena Atalay ile ünlü şarkıcı aşk mı yaşıyor?
Asena Atalay
ile ünlü şarkıcı aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 3.8.2017
15:25
Güncelleme Tarihi: 3.8.2017
15:29
Asena Atalay, 18 Haziran 2010'da evlendiği futbolcu Caner Erkin'den 19 Ocak 2016'da boşanmıştı.
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