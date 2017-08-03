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ve nişanlısı nikahtan önce balayına çıktı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 12:22
Hande Soral ve nişanlısı nikahtan önce balayına çıktı

Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci tatile çıktı.

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Hande Soral ve nişanlısı nikahtan önce balayına çıktı
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