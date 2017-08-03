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Hande Soral ve nişanlısı nikahtan önce balayına çıktı
Hande Soral
ve nişanlısı nikahtan önce balayına çıktı
Giriş Tarihi: 3.8.2017
12:19
Güncelleme Tarihi: 3.8.2017
12:22
Hande Soral'la nişanlısı İsmail Demirci tatile çıktı.
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