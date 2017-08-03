İdo Tatlıses, mide küçültme ameliyatı mı oldu?

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses'in kısa sürede verdiği kilolar çok konuşulmuştu.

Genç şarkıcı yaptığı bir açıklamada; şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekler yemeyi keserek iki haftada yaklaşık 10 kilo verdiğini söylemişti.

İdo Tatlıses'in bugün sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı! Tatlıses'in karnında oluşan izi gören bazı takipçileri 'mide küçültme ameliyatı' olduğunu iddia etti.

Genç şarkıcı gelen yorumlara;

'Bu arada karnımdaki izi merak edenler için açıklıyorum 40 günlükken geçirmiş olduğum bir ameliyat izi.' cevabını verdi.