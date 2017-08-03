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, mide küçültme ameliyatı mı oldu?

Giriş Tarihi: 3.8.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 14:49
İdo Tatlıses, mide küçültme ameliyatı mı oldu?

Son günlerde verdiği kilolarla gündeme gelen , mide küçülme ameliyatı mı oldu?

'in ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 'in kısa sürede verdiği kilolar çok konuşulmuştu.

Genç şarkıcı yaptığı bir açıklamada; şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekler yemeyi keserek iki haftada yaklaşık 10 kilo verdiğini söylemişti.

İdo Tatlıses'in bugün dan hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı! Tatlıses'in karnında oluşan izi gören bazı takipçileri 'mide küçültme ameliyatı' olduğunu iddia etti.

Genç şarkıcı gelen yorumlara;

'Bu arada karnımdaki izi merak edenler için açıklıyorum 40 günlükken geçirmiş olduğum bir ameliyat izi.' cevabını verdi.

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İdo Tatlıses, mide küçültme ameliyatı mı oldu?
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