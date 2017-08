Tık savaşları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçular Demet Akalın ve Hande Yener 'in ezeli rekabeti bitmiyor. Son günlerde tartışma konusu olan Youtube tıklanmaları bir kez daha gerginliğe neden oldu. 'Kulüp' parçasının 33 milyon kez tıklanmasını 'Geçmiş olsun' notuyla paylaşan Akalın'a, Yener cephesinden cevap gecikmedi. 'Sahtekarlar bi bitmediniz!' yazan Yener, 'Youtube'da sahte tık yapılmaması için rekabet kuruluna şikayette bulunduk! Şimdi de yurt dışından sahte tıka devam ediyorlar! Eziksiniz ezik! Şükür karnım tok, sırtım pek' diye yazdı. Takipçilerinden gelen destekle hızını alamayan Yener, 'Aç bunlar. Önce hackerlara para yedirip sonra şarkı çıkarıp size de 'Dünya starı olduk' diyorlar ya! Allah büyük ve görecek herkes' ifadeleriyle ateş püskürdü.Bu sözler üzerine Akalın, sosyal medyadan şu sözleri paylaştı: 'Bak her şey doğru orantılı. Medya haberlerinde zirvede, şarkımız zirvede, konserler zirvede, tıklanmalar da doğru orantılı. Canlı yayını açtığım an 2 bin kişi değil, 20 bin kişi var. Yalan dünyanızda ne kadar yaşarsınız bilemem, onun için kendinizi yormayın. 20 senedir canların kalbinde en güzel yerde oturuyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmek istiyorsunuz, yol burda uzun, buyrun.'