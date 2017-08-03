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Yedi yıl sonra ilk kez birlikte tatile çıktılar

Giriş Tarihi: 3.8.2017
Yedi yıl sonra ilk kez birlikte tatile çıktılar
Beş yıllık evliliklerini 2010 yılında bitiren oyuncu ile yönetmen , oğulları Ali ile 'da tatil yapıyor. Yıllardır hiç birlikte görüntü vermeyen Güven ile Derya, Yahşi'deki bir otelde ayrı ayrı odalarda kalıyor. Güven, önceki gün eski eşi ve oğlunu otelde bırakıp Bitez'deki Sarnıç Beach'e gitti. Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216' için saçlarını kazıtan ünlü oyuncu, plajda iki erkek arkadaşıyla buluşup sohbet etti. Güven'in otelden ayrılmasının ardından Türkan Derya, VIP minibüsünü çağırıp 11 yaşındaki oğlu Ali'yi Gümbet'teki bir basketbol sahasına götürdü.

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Yedi yıl sonra ilk kez birlikte tatile çıktılar
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