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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın samimi halleri aşk dedikodularını alevlendirdi
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın samimi halleri aşk dedikodularını alevlendirdi
Giriş Tarihi: 5.8.2017
14:11
Güncelleme Tarihi: 5.8.2017
15:35
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile Çeşme'de görüntülendi
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