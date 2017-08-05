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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın samimi halleri aşk dedikodularını alevlendirdi

Giriş Tarihi: 5.8.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 15:35
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın samimi halleri aşk dedikodularını alevlendirdi

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman ile Çeşme'de görüntülendi

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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın samimi halleri aşk dedikodularını alevlendirdi
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