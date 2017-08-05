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Asena, evli sevgilisiyle tatile çıktı!

Giriş Tarihi: 5.8.2017 13:57 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 15:35
Asena, evli sevgilisiyle tatile çıktı!

Asena, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Hasan Dere'yle Bodrum tatilinde objektiflere takıldı.

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Asena, evli sevgilisiyle tatile çıktı!
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