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derneğine isim arıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2017 14:13 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 14:43
Gamze Özçelik derneğine isim arıyor

Uzun zamandır setlerden uzak olan Gamze Özçelik, son dönemde kendini yardıma muhtaç çocuklara adadı.

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Gamze Özçelik derneğine isim arıyor
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