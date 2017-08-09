Sosyal medyada dalga konusu oldu

Eski manken, son zamanların pilates eğitmeni Ebru Şallı
'nın da fotoşop kullandığı ortaya çıktı. Pilates DVD'leriyle kadınlara sağlıklı ve fit görünüme kavuşmaları için önerilerde bulunan Şallı, önceki gün amuda kalkıp bacaklarını iki kapıya yasladığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Ancak fotoğrafa yapılan fotoşop, iki kapının görüntüsünün kaymasına neden oldu. Twitter'da kısa sürede Trending Topic listesine giren Şallı için 'Son kapı bükücü', 'Biri Ebru Şallı'ya fotoşoptan kapıların yamulduğunu söylesin' gibi yorumlar yapıldı. Şallı, daha sonra fotoğrafı kaldırdı. Öte yandan Şallı önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şallı, evli işadamı Uğur Akkuş'la yaşadığı aşkla ilgili soruları, "Arkadaşlar bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" diyerek cevaplamadı.