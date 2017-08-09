Türkiye'nin en iyi haber sitesi

baba oldu

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 10:18
Timur Acar baba oldu

Timur Acar ve Eda Özerkan'ın kızları dün dünyaya geldi.

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Timur Acar baba oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz