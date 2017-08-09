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Vukuatlı eski sevgili yakın takipte!

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 10:21
Vukuatlı eski sevgili yakın takipte!

Son dönemde aldığı kilolarla gündemde olan Rihanna, Barbados Karnavalı'na katıldı.

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Vukuatlı eski sevgili yakın takipte!
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