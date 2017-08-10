‘Hayatımız tahterevalliye benziyor’

Atv'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi 'Kanatsız Kuşlar
', usta oyuncuları kadar genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Dizide hırslı, isyankar ve hayalperest 'Cemre' karakterini canlandıran Gizem Güneş
, GÜNAYDIN'a konuştu...
'Kanatsız Kuşlar' dizisi izlenme rekorları kırıyor. Size teklif geldiğinde dizinin bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydunuz?
Eğer senaristiniz Hakan Haksun, yönetmeniniz Kemal Uzun ise ve Koliba Film gibi güvenilir güçlü bir yapım şirketi arkanızdaysa, bir de bu kadar güzel bir oyuncu kadrosuyla çalışıyorsanız; bu sonuç hiç kimseyi şaşırtmaz doğrusu! Böyle güzel bir sonucu bekliyordum açıkçası.
ASLA KÖTÜ BİRİ DEĞİL
Dizide canlandırdığınız 'Cemre'; hırslı, isyankar ve hayalperest bir genç kız. Bazen hırslarına yenik düşebiliyor ancak konu ailesi olduğunda onlara kol kanat germesini çok iyi biliyor, öyle değil mi?
İnsan hayatı bir tahterevalli; aşağıdakiler ve yukarıdakiler... Çevremizde 'Cemre' gibi o kadar çok genç kız var ki; ben onların sesiyim. Evet şartlarıma isyan ediyorum ve o şartları yıkabilmek için hırs içindeyim. Hayalperestim ama kim değil ki? Herkes olduğundan daha fazlasını olmak istemez mi? Fakat asla kötü değilim ve beni bu halimle seven bir genç var. Aslında 'Kaan' karakteri bir sahnede 'Cemre'yi çok güzel özetledi: "O gerçek; gülmesi, kızması her şeyi doğal. O başkaları gibi maske takmıyor." 'Cemre' gerçekten böyle bir karakter. Birçok genç kızın 'Cemre'de kendisini bulduğuna eminim. Fakat önemli bir nokta var ki; 'Cemre' bu hayattan kolay yoldan sıyrılmaya çalışmıyor; emek veriyor, çok çalışıyor. Çok paragöz olsa 'Kaan'ın imkanlarını kullanmayı deneyebilirdi ama o bunun yerine alacağı bahşişin hesabını yapıyor. Aynı zamanda bir o kadar da gururlu bir kız. Kazandığı parayı ailesiyle paylaşabilecek kadar da cömert. Gerçekten ailesi söz konusuysa gözü hiçbir şeyi görmüyor.
Peki
'Cemre' için hayat annesinin evliliği ile nasıl bir boyut kazanacak? O, kardeşleriyle birlikte bu evliliğe tepki gösterecek mi?
Annesinin evliliği 'Cemre' için ne anlam taşıyacak bunu ilerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz ama karakterin gidişatına bakarsak; annesinin yanında olup onu destekleyen çocuk 'Cemre' olacak gibi... Zengin bir cici babaya 'hayır' demeyecek gibi duruyor.
Yaşadığı zor koşullara sık sık isyan eden ve lüks yaşam hayalleri kuran 'Cemre', gerçek aşkı bulabilecek mi?
Gerçek aşk; zor gibi... Eğer bulursa bu çok kolay olur. Yoksa 'Cemre' aşkı sayesinde hemen hayallerini gerçekleştirirse kime, neye isyan edip hırslanacak? Zaten kolay kazanılan aşk mı kaldı?
Oyunculuk dışında neler yaparsanız, ilgi alanlarınız neler?
Ben 21 yaşında, özgürlüğüne düşkün, Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü son sınıfta okuyan, sabırlı, ailesine düşkün biriyim. Kendimi bildim bileli oyunculuk ve dansla ilgileniyorum. 5 yaşımdan beri reklamlarda yer alıyorum. Dört yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda klasik bale eğitimi aldım. 12 yaşında ilk dizim olan 'Binbir Gece'de 'Buket Evliyaoğlu' karakterinde isyankar bir çocuk, daha sonra 'Her Şey Yolunda Merkez' dizisinde bilmiş bir kız kardeş, 'İçimdeki Fırtına'da da kız arkadaştım. Lisede, güzel sanatlar oyuncuları ekibinde oyunculuk ve müzikal eğitimi alarak üç tane çocuk müzikalinde başrol oynadım. Akademik eğitimimin yanında hep dans ve oyunculukla ilgilendim. Yabancı dile yatkınlığımdan dolayı lisede İngilizce, üniversitede Fransızca öğrendim. Şimdilerde ise en büyük hedefim Almanca öğrenmek.
5 yaşından beri reklamlarda rol alan, oyunculuğun dışında dansla da ilgilenen Gizem Güneş, en büyük hayalinin dans okulu açmak olduğunu söyledi.
SETİMİZ HARİKA GİDİYOR
'Kanatsız Kuşlar'da usta oyuncu kadrosu ile çalışıyorsunuz. Sette zaman nasıl geçiyor, set aralarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Setimiz harika gidiyor. Birbiriyle son derece uyumlu bir ekibiz. Başarımızın temeli de zaten bu. Çekimlerim bitse de oradan ayrılmak istemiyorum. Hatta kamera arkasında çalıştığım bile oluyor. Öğrenmeyi seviyorum. Her çekim benim için yeni bir eğitim. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Birlikte oynamak istediğiniz sanatçılar kimler? Mesela bir idolünüz var mı?
İsim vermek yanlış olur bence. Eğer oyuncuysanız seçim yapmak gibi bir lüksünüz olmamalı. Her koşulda, farklı oyuncularla çalışmak, onları tanımak; size mesleki anlamda çok şey kazandırıyor. İdol konusuna gelince; başarılı olan ve bana sanatımın her yönünde bir şeyler sağlayacak herkes benim idolümdür.
KAMERALARA KÜÇÜK YAŞTA BABAM SAYESİNDE ALIŞTIM
Sanatla ilgilenmeye başladığınız andan itibaren aileniz size destek oldu mu?
Ben aile yönünden şanslıyım.
Annem küçük yaşlarda
oyunculuğa meraklıymış
ama ailesinden destek görememiş.
Şimdi amatör olarak
ilgileniyor. Anneannem,
Aliye Rona'nın süt annesiymiş.
Avni Dilligil, anneannemin
bu sektöre girmesini
çok istemiş ama olmamış.
Babam, Beyaz Kelebekleri
kuran Ender Akacan'ın yeğeni..
Ama ailemi sanatçı etiketi
taşıyan tek bireyi benim.
Bu yüzden de çok şanslıyım
çünkü herkesten tam destek
alıyorum. Bebekliğimde ve
çocukluğumda büyümemin
her anını kameraya kaydeden
babama da çok teşekkür ediyorum.
Çünkü kamera alışkanlığımın
ve oyuncu olma
isteğimin bu yüzden olduğunu
da düşünüyorum. Babam
kamerasını alır, "3, 2, 1,
motor" der ve çekimlere başlardı.
Olmasını istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?
Dans ve dansın her türlüsü
benim yaşam parçam. Bir
balerin de olabilirim, bir dansöz
de; hiç önemli değil. Bu
yüzden dansımı insanlara
gösterebilmek, hatta öğretebilmek
hayalim. Belki ileride
bir dans okulu açabilirim.
Röportaj
: Gamze ARAS