‘Hayatımız tahterevalliye benziyor’

Atv'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi ' Kanatsız Kuşlar ', usta oyuncuları kadar genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Dizide hırslı, isyankar ve hayalperest 'Cemre' karakterini canlandıran Gizem Güneş , GÜNAYDIN'a konuştu...Eğer senaristiniz Hakan Haksun, yönetmeniniz Kemal Uzun ise ve Koliba Film gibi güvenilir güçlü bir yapım şirketi arkanızdaysa, bir de bu kadar güzel bir oyuncu kadrosuyla çalışıyorsanız; bu sonuç hiç kimseyi şaşırtmaz doğrusu! Böyle güzel bir sonucu bekliyordum açıkçası.İnsan hayatı bir tahterevalli; aşağıdakiler ve yukarıdakiler... Çevremizde 'Cemre' gibi o kadar çok genç kız var ki; ben onların sesiyim. Evet şartlarıma isyan ediyorum ve o şartları yıkabilmek için hırs içindeyim. Hayalperestim ama kim değil ki? Herkes olduğundan daha fazlasını olmak istemez mi? Fakat asla kötü değilim ve beni bu halimle seven bir genç var. Aslında 'Kaan' karakteri bir sahnede 'Cemre'yi çok güzel özetledi: "O gerçek; gülmesi, kızması her şeyi doğal. O başkaları gibi maske takmıyor." 'Cemre' gerçekten böyle bir karakter. Birçok genç kızın 'Cemre'de kendisini bulduğuna eminim. Fakat önemli bir nokta var ki; 'Cemre' bu hayattan kolay yoldan sıyrılmaya çalışmıyor; emek veriyor, çok çalışıyor. Çok paragöz olsa 'Kaan'ın imkanlarını kullanmayı deneyebilirdi ama o bunun yerine alacağı bahşişin hesabını yapıyor. Aynı zamanda bir o kadar da gururlu bir kız. Kazandığı parayı ailesiyle paylaşabilecek kadar da cömert. Gerçekten ailesi söz konusuysa gözü hiçbir şeyi görmüyor.Annesinin evliliği 'Cemre' için ne anlam taşıyacak bunu ilerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz ama karakterin gidişatına bakarsak; annesinin yanında olup onu destekleyen çocuk 'Cemre' olacak gibi... Zengin bir cici babaya 'hayır' demeyecek gibi duruyor.Gerçek aşk; zor gibi... Eğer bulursa bu çok kolay olur. Yoksa 'Cemre' aşkı sayesinde hemen hayallerini gerçekleştirirse kime, neye isyan edip hırslanacak? Zaten kolay kazanılan aşk mı kaldı?Ben 21 yaşında, özgürlüğüne düşkün, Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü son sınıfta okuyan, sabırlı, ailesine düşkün biriyim. Kendimi bildim bileli oyunculuk ve dansla ilgileniyorum. 5 yaşımdan beri reklamlarda yer alıyorum. Dört yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda klasik bale eğitimi aldım. 12 yaşında ilk dizim olan 'Binbir Gece'de 'Buket Evliyaoğlu' karakterinde isyankar bir çocuk, daha sonra 'Her Şey Yolunda Merkez' dizisinde bilmiş bir kız kardeş, 'İçimdeki Fırtına'da da kız arkadaştım. Lisede, güzel sanatlar oyuncuları ekibinde oyunculuk ve müzikal eğitimi alarak üç tane çocuk müzikalinde başrol oynadım. Akademik eğitimimin yanında hep dans ve oyunculukla ilgilendim. Yabancı dile yatkınlığımdan dolayı lisede İngilizce, üniversitede Fransızca öğrendim. Şimdilerde ise en büyük hedefim Almanca öğrenmek.Setimiz harika gidiyor. Birbiriyle son derece uyumlu bir ekibiz. Başarımızın temeli de zaten bu. Çekimlerim bitse de oradan ayrılmak istemiyorum. Hatta kamera arkasında çalıştığım bile oluyor. Öğrenmeyi seviyorum. Her çekim benim için yeni bir eğitim. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.İsim vermek yanlış olur bence. Eğer oyuncuysanız seçim yapmak gibi bir lüksünüz olmamalı. Her koşulda, farklı oyuncularla çalışmak, onları tanımak; size mesleki anlamda çok şey kazandırıyor. İdol konusuna gelince; başarılı olan ve bana sanatımın her yönünde bir şeyler sağlayacak herkes benim idolümdür.Ben aile yönünden şanslıyım.Annem küçük yaşlardaoyunculuğa meraklıymışama ailesinden destek görememiş.Şimdi amatör olarakilgileniyor. Anneannem,Aliye Rona'nın süt annesiymiş.Avni Dilligil, anneanneminbu sektöre girmesiniçok istemiş ama olmamış.Babam, Beyaz Kelebeklerikuran Ender Akacan'ın yeğeni..Ama ailemi sanatçı etiketitaşıyan tek bireyi benim.Bu yüzden de çok şanslıyımçünkü herkesten tam destekalıyorum. Bebekliğimde veçocukluğumda büyümeminher anını kameraya kaydedenbabama da çok teşekkür ediyorum.Çünkü kamera alışkanlığımınve oyuncu olmaisteğimin bu yüzden olduğunuda düşünüyorum. Babamkamerasını alır, "3, 2, 1,motor" der ve çekimlere başlardı.Dans ve dansın her türlüsübenim yaşam parçam. Birbalerin de olabilirim, bir dansözde; hiç önemli değil. Buyüzden dansımı insanlaragösterebilmek, hatta öğretebilmekhayalim. Belki ileridebir dans okulu açabilirim.: Gamze ARAS