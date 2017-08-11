Emre Altuğ: Boşanınca her gece durmadan ağladım

Merve YURTYAPAN

KİMSE BOŞANDIKTAN SONRA BİZİM KADAR İYİ İLETİŞİMDE KALMAZ

Emre Altuğ; hem şarkıcılığı, hem de oyunculuğu bir arada götüren ünlülerden. Bugün 'Yıldırım Gürses Şarkıları' adlı albümünü çıkaran Altuğ, aynı zamanda yine bugün 'Mezarcı' filmiyle izleyiciyle buluşuyor.

Nostaljik şarkıları yeniden yorumlayan Altuğ, tam bir klasik aşığı olduğunu söyledi. Sohbetimize, 1964 model klasik Mercedes otomobiliyle gelen ünlü şarkıcının bilmediğimiz yönlerini öğrendik... Çocukları olduktan sonra evden çıkmayan, işini geri plana atan biri Emre Altuğ. Tek başına yaşamaya başladığında ilk başlarda çok zorlanmış.