Demet Akalın haciz şokunu atlattı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a borçlarını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlatmıştı. Okan Kurt aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin haciz işlemleri için geçtiğimiz gün Okan Kurt'un Beykoz'daki lüks villası polis nezaretinde çilingirle açılarak haciz işlemi yapılmıştı. Demet Akalın ve Okan Kurt bu durum karşısında şok olmuştu. Konu ile ilgili bilgi veren Demet Akalın evrakların sahte olduğunu söyleyerek haciz işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

"ÖYLE BİR BORÇ YOK"

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haciz işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Akalın, olaydan dolayı çok üzüldüğünü ifade etti. Evraklar sahte olduğu için icra işlemlerinin durdurulduğunu söyleyen Akalın, "Bir saat önce güzel haber geldi. Haciz kararı durduruldu. Sahte belgeyle olduğu için öyle bir borç da yok yani ama 2 gün tabii bana üzüntü oldu. Evde değildim ben olay olduğunda ama yine de çok üzüldüm. İş hayatı böyle şeyler olabilir tabii ki ama gerçekliği yok bunun. Benimle zaten alakası yok, eşimle ilgili ve gerçek belgelere dayanmayan bir durumdu" dedi.

DEMET AKALIN’DAN HACİZ HABERLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Haciz şokunu atlatan Demet Akalın çıktığı sahnede tatilcilere unutulmaz bir gün yaşattı. Sevilen şarkılarını hayranları ile paylaşan Akalın'ın oldukça neşeli olduğu gözlendi.