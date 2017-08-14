Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tülin Şahin'in eski eşinden evlilik açıklaması!

Giriş Tarihi: 14.8.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 09:51
Tülin Şahin'in eski eşinden evlilik açıklaması!

Geçen Mayıs'da 12 yıllık eşi Tülin Şahin'den boşanan Memet Özer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tülin Şahin'in eski eşinden evlilik açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz