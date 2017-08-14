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Tülin Şahin'in eski eşinden evlilik açıklaması!
Tülin Şahin'in eski eşinden evlilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.8.2017
09:50
Güncelleme Tarihi: 14.8.2017
09:51
Geçen Mayıs'da 12 yıllık eşi Tülin Şahin'den boşanan Memet Özer, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
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