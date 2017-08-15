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, 26 Ağustos'ta Trakya düğünüyle dünya evine girecek

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 20:14 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 20:20
Azra Akın, 26 Ağustos'ta Trakya düğünüyle dünya evine girecek

ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu , 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı ile 'nin 'nde 26 Ağustos'ta yapılacak düğün töreniyle dünyaevine girecek.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen , erkek arkadaşı ile 26 Ağustos 2017 tarihinde 'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenecek Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenecek. Azra Akın ve Atakan Koru'nun düğün hazırlıkları devam ederken, çiftin davetiyeleri ise Darüşşafaka Cemiyeti'ne yaptıkları bağış üzerine hazırlanarak, üzerinde 'Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka'ya bağış yaptık' notuyla basıldı. Çiftin, davetiyeleri dağıtmaya başladığı bildirildi.

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Azra Akın, 26 Ağustos'ta Trakya düğünüyle dünya evine girecek
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