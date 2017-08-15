Sandal çifti ölüm tehlikesi atlattı

Göcek'te tatil yapan Mustafa- Emina Sandal
çifti, lüks yatları ile Bodrum
'a doğru giderken ölüm tehlikesi yaşadı. İkilinin Bodrum açıklarında seyir halinde olan yatları, bir adanın yakınından geçerken kaya parçasına çarptı. Büyük bir korku yaşayan çift, anında zodyak bota binerek hızlıca kıyıya çıktı. Tekneleri ise tersanede tadilata alındı. Bu olayın ardından Türkbükü'ndeki Maça Kızı Hotel'e yerleşen çift, önceki gün plajda görüntülendi. Emina Sandal arkadaşları ile sohbet ederken, Mustafa Sandal
uzanarak dinlenmeyi tercih etti. Ünlü popçu, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince eşini uyardı. Bunun üzerine Emina Sandal denize girmedi. Bir ara denizde yüzen ördekleri besleyen ikiliden Mustafa Sandal, eşinin fotoğraflarını çekti.
Sandal çiftinin teknesinde tadilat yapılıyor.