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Günaydın Haberleri
Aslı Enver ve Murat Boz'dan sürpriz karar
Aslı Enver
ve
Murat Boz
'dan sürpriz karar
Giriş Tarihi: 16.8.2017
14:50
Güncelleme Tarihi: 16.8.2017
15:09
Yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olan Murat Boz ile Aslı Enver'den sevindiren haber!
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