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ve 'dan sürpriz karar

Giriş Tarihi: 16.8.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 15:09
Aslı Enver ve Murat Boz'dan sürpriz karar

Yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olan Murat Boz ile Aslı Enver'den sevindiren haber!

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Aslı Enver ve Murat Boz'dan sürpriz karar
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