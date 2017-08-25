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Günaydın Haberleri
Nebahat Çehre: Oyunculuğu bırakıyorum
Nebahat Çehre
: Oyunculuğu bırakıyorum
Giriş Tarihi: 25.8.2017
10:59
Güncelleme Tarihi: 25.8.2017
11:00
Nebahat Çehre iki yıl sonra ekranlara ve sinemaya veda ederek oyunculuğu bırakacağını açıkladı.
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