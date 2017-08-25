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: Oyunculuğu bırakıyorum

Giriş Tarihi: 25.8.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 11:00
Nebahat Çehre: Oyunculuğu bırakıyorum

Nebahat Çehre iki yıl sonra ekranlara ve sinemaya veda ederek oyunculuğu bırakacağını açıkladı.

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Nebahat Çehre: Oyunculuğu bırakıyorum
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