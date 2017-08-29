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Melike Öcalan: "Bebeğinin cinsiyeti erkekti"

Giriş Tarihi: 29.8.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 15:53
Melike Öcalan: Bebeğinin cinsiyeti erkekti

Melike Öcalan, cenaze töreninde yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'la ilgili konuştu.

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Melike Öcalan: "Bebeğinin cinsiyeti erkekti"
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