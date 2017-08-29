Vatan Şaşmaz cinayetinin karanlık kalan noktaları!

İŞTE VATAN ŞAŞMAZ'IN REZERVASYON YAZIŞMASI!

FİLİZ AKER MEĞER ADINI DEĞİŞTİRMİŞ!

VATAN ŞAŞMAZ'IN OTELE VE ODAYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk yazarı İpek Dural Vatan Şaşmaz cinayetinde karanlık kalan noktaları yazdı. Vatan Şaşmaz'ın ölümü hepimizi sarsarken pek çok soru hâlâ yanıt bekliyor. Planlı olduğu aşikâr bu cinayetteki ihmaller zinciri insanı daha da çok kahrediyor. Şaşmaz kendisine takıntısı olduğu iddia edilen Filiz Aker'i iyi tanıyor. Neden otel odası davetini kabul etti, neden Aker'in otel odasının anahtarı Şaşmaz'da da var, işte bu en büyük muamma...