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son yolculuğuna uğurlanıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 13:14
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

Pazar gecesi 'taki 5 yıldızlı bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen sunucu , son yolculuğuna uğurlanıyor

Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı.

Vatan Şaşmaz'ın eşi ve annesi gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sunucu öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 'na defnedilecek.

'ın annesi Safiye Saydam oğlunun cenazesini beklerken güçlükle ayakta durabildi.

Vatan Şaşmaz'ın yıllarca birlikte program sunduğu Melike Öcalan da cenazeye gelenler arasında...

Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

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Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
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