Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak cenaze namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkarıldı.
Vatan Şaşmaz'ın eşi ve annesi gözyaşlarını tutamadı
Ünlü sunucu öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam oğlunun cenazesini beklerken güçlükle ayakta durabildi.
Vatan Şaşmaz'ın yıllarca birlikte program sunduğu Melike Öcalan da cenazeye gelenler arasında...
Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor