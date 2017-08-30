Eskiden tam erkek çocuğu gibiydim!

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Derya Uluğ
; GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Uluğ kariyeri ve yeni şarkılarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı...
'Canavar' ve 'Okyanus' adlı hareketli şarkılarla zirveye yerleşti. Artık bir slow vakti gelmedi mi?
Evet, kesinlikle biz de öyle
düşündük. İki hareketli şarkımız
da sevildi, gerçekten slow
vakti geldi. O yüzden Ekim'de
slow bir şarkı gelecek.
İŞİME YATIRIM YAPIYORUM
Bu şarkılar nasıl bir duygu yoğunluğu ile çıkıyor? Mesela günün hangi saati yazıyorsunuz veya yalnızken mi beste yapıyorsunuz?
Beste yaparken ya da söz
yazarken herhangi bir yer ya
da zaman ayrımım yok. İlham
denen şeyin nerede ve ne
zaman geleceği belli olmuyor.
Bir yıldır neredeyse her gün konser verdiniz. Yorulmadınız mı?
Evet, gerçekten çok yoğun
bir sene geçirdim ama zaten
ben bugünleri görmek için
yıllarca çalıştım, çabaladım.
Şimdi şikayet etmek doğru
olur mu? Olmaz. Hiç şikayetçi
değilim. Zaten konu sahne,
konser, müzik olunca ben hiç
yorgunluk hissetmiyorum.
Kazandığınız parayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu an kazancımın büyük
bir kısmını yine işime yatırıyorum.
Şarkılar, arenjeler, ekibim,
kostüm, sahnem vs; her
detaya özen gösteriyorum.
Sizin gençlere de destek olduğunuzu biliyoruz. Geçmişte size destek olan var mıydı?
Ben maddi olarak kimseden
hiçbir şey istemedim
bugüne kadar
zaten. Manevi olarak Ebru Gündeş
'in
desteğini
hep hissettim
ve hissediyorum.
Benim şimdi gençlere
veya müzik
piyasasına yeni
girenlere destek
olmamın da altında
bu yatıyor.
Bir yılda iki şarkı
çıkardım, ikisini
de iki değerli arkadaşıma
verdim.
Biri kardeşim dediğim İdo Tatlıses
,
diğeri de 'O Ses Türkiye'den
çıkan ve çok yetenekli
bir isim olan Güven Yüreyi.
UÇAKLARDA UYUYORUM
Kariyerinizle ilgili hayalleriniz neler
?
Çok büyük hayallerim var,
anlatmakla bitmez. Şu an yazdığım
şarkıları insanların
dilinden duymak bile benim
için büyük bir hayalin gerçekleşmesi
demek.
Neden yurt dışına açılan bir kadın sanatçımız yok?
Yurt dışındaki standartlar
çok yüksek, çok ciddi prodüksiyonlar,
profesyonel işler
yapılıyor. O imkanlara sahip
olursak bizden de iyi dünya
starları çıkabilir. Yani bu işlerin
başarılı olması, yetenekler
kadar imkanlarla da ilgili. Bu
imkanlara sahip olmak için de
çok çalışmak gerekiyor.
İş dışında neler yapıyorsunuz?
Yollarda, uçaklarda uyurum.
Evdeysem şarkı yaparım.
Futbola olan merakınızı da biliyoruz. Maskülen bir havanız da var...
Evet, futbol
küçüklüğümden
beri hayatımda; hem oynadım,
hem de izlemeyi seviyorum.
Her şeyin yeri ayrı,
sahnedeyken olması gerektiği
gibiyim, günlük hayatta ise ne
istersem onu yapıyorum. Eskiden
erkek çocuğu gibiydim, şu
an o kadar değilim..
STARLAR BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALI!
Yeni jenerasyon şarkıcılar birbirleriyle çok iyi arkadaş. Eskiler niye böyle dostluklar kuramadı?
Eskiden şartlar daha sertti,
rekabet gereği öyle olmak
zorundalardı. Ama şu anki
jenerasyon, birbirine destek
oluyor. Yurt dışındaki tüm
starlar, ödül
törenlerinde,
konserlerde
birbirlerini
ayakta
alkışlıyorlar. Siz hiç 'Beyonce,
Rihanna'ya laf soktu' diye
bir haber gördünüz mü? Görmemişsinizdir
çünkü herkes
hem çok çalışıyor, hem
de başkasının başarısını da
ayakta alkışlamayı biliyor.