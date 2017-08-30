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Eskiden tam erkek çocuğu gibiydim!

HAKAN UÇ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Eskiden tam erkek çocuğu gibiydim!

tutkunu şarkıcı “Hem oynamayı, hem de maçları izlemeyi seviyorum. Eskiden erkek çocuğu gibiydim, şu an o kadar değilim” diyor

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı ; GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Uluğ kariyeri ve yeni şarkılarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı...

'Canavar' ve 'Okyanus' adlı hareketli şarkılarla zirveye yerleşti. Artık bir slow vakti gelmedi mi?
Evet, kesinlikle biz de öyle düşündük. İki hareketli şarkımız da sevildi, gerçekten slow vakti geldi. O yüzden Ekim'de slow bir şarkı gelecek.

İŞİME YATIRIM YAPIYORUM

Bu şarkılar nasıl bir duygu yoğunluğu ile çıkıyor? Mesela günün hangi saati yazıyorsunuz veya yalnızken mi beste yapıyorsunuz?
Beste yaparken ya da söz yazarken herhangi bir yer ya da zaman ayrımım yok. İlham denen şeyin nerede ve ne zaman geleceği belli olmuyor.

Bir yıldır neredeyse her gün konser verdiniz. Yorulmadınız mı?
Evet, gerçekten çok yoğun bir sene geçirdim ama zaten ben bugünleri görmek için yıllarca çalıştım, çabaladım. Şimdi şikayet etmek doğru olur mu? Olmaz. Hiç şikayetçi değilim. Zaten konu sahne, konser, müzik olunca ben hiç yorgunluk hissetmiyorum.

Kazandığınız parayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu an kazancımın büyük bir kısmını yine işime yatırıyorum. Şarkılar, arenjeler, ekibim, kostüm, sahnem vs; her detaya özen gösteriyorum.

Sizin gençlere de destek olduğunuzu biliyoruz. Geçmişte size destek olan var mıydı?
Ben maddi olarak kimseden hiçbir şey istemedim bugüne kadar zaten. Manevi olarak 'in desteğini hep hissettim ve hissediyorum. Benim şimdi gençlere veya müzik piyasasına yeni girenlere destek olmamın da altında bu yatıyor. Bir yılda iki şarkı çıkardım, ikisini de iki değerli arkadaşıma verdim. Biri kardeşim dediğim , diğeri de 'O Ses Türkiye'den çıkan ve çok yetenekli bir isim olan Güven Yüreyi.



UÇAKLARDA UYUYORUM

Kariyerinizle ilgili hayalleriniz neler?
Çok büyük hayallerim var, anlatmakla bitmez. Şu an yazdığım şarkıları insanların dilinden duymak bile benim için büyük bir hayalin gerçekleşmesi demek.

Neden yurt dışına açılan bir kadın sanatçımız yok?
Yurt dışındaki standartlar çok yüksek, çok ciddi prodüksiyonlar, profesyonel işler yapılıyor. O imkanlara sahip olursak bizden de iyi dünya starları çıkabilir. Yani bu işlerin başarılı olması, yetenekler kadar imkanlarla da ilgili. Bu imkanlara sahip olmak için de çok çalışmak gerekiyor.

İş dışında neler yapıyorsunuz?
Yollarda, uçaklarda uyurum. Evdeysem şarkı yaparım.

Futbola olan merakınızı da biliyoruz. Maskülen bir havanız da var...
Evet, küçüklüğümden beri hayatımda; hem oynadım, hem de izlemeyi seviyorum. Her şeyin yeri ayrı, sahnedeyken olması gerektiği gibiyim, günlük hayatta ise ne istersem onu yapıyorum. Eskiden erkek çocuğu gibiydim, şu an o kadar değilim..

STARLAR BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALI!

Yeni jenerasyon şarkıcılar birbirleriyle çok iyi arkadaş. Eskiler niye böyle dostluklar kuramadı?
Eskiden şartlar daha sertti, rekabet gereği öyle olmak zorundalardı. Ama şu anki jenerasyon, birbirine destek oluyor. Yurt dışındaki tüm starlar, ödül törenlerinde, konserlerde birbirlerini ayakta alkışlıyorlar. Siz hiç 'Beyonce, Rihanna'ya laf soktu' diye bir haber gördünüz mü? Görmemişsinizdir çünkü herkes hem çok çalışıyor, hem de başkasının başarısını da ayakta alkışlamayı biliyor.
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