Eskiden tam erkek çocuğu gibiydim!

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Derya Uluğ ; GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Uluğ kariyeri ve yeni şarkılarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı...Evet, kesinlikle biz de öyledüşündük. İki hareketli şarkımızda sevildi, gerçekten slowvakti geldi. O yüzden Ekim'deslow bir şarkı gelecek.Beste yaparken ya da sözyazarken herhangi bir yer yada zaman ayrımım yok. İlhamdenen şeyin nerede ve nezaman geleceği belli olmuyor.Evet, gerçekten çok yoğunbir sene geçirdim ama zatenben bugünleri görmek içinyıllarca çalıştım, çabaladım.Şimdi şikayet etmek doğruolur mu? Olmaz. Hiç şikayetçideğilim. Zaten konu sahne,konser, müzik olunca ben hiçyorgunluk hissetmiyorum.Şu an kazancımın büyükbir kısmını yine işime yatırıyorum.Şarkılar, arenjeler, ekibim,kostüm, sahnem vs; herdetaya özen gösteriyorum.Ben maddi olarak kimsedenhiçbir şey istemedimbugüne kadarzaten. Manevi olarak Ebru Gündeş 'indesteğinihep hissettimve hissediyorum.Benim şimdi gençlereveya müzikpiyasasına yenigirenlere destekolmamın da altındabu yatıyor.Bir yılda iki şarkıçıkardım, ikisinide iki değerli arkadaşımaverdim.Biri kardeşim dediğim İdo Tatlıses diğeri de 'O Ses Türkiye'dençıkan ve çok yeteneklibir isim olan Güven Yüreyi.Çok büyük hayallerim var,anlatmakla bitmez. Şu an yazdığımşarkıları insanlarındilinden duymak bile benimiçin büyük bir hayalin gerçekleşmesidemek.Yurt dışındaki standartlarçok yüksek, çok ciddi prodüksiyonlar,profesyonel işleryapılıyor. O imkanlara sahipolursak bizden de iyi dünyastarları çıkabilir. Yani bu işlerinbaşarılı olması, yeteneklerkadar imkanlarla da ilgili. Buimkanlara sahip olmak için deçok çalışmak gerekiyor.Yollarda, uçaklarda uyurum.Evdeysem şarkı yaparım.Evet, futbol küçüklüğümdenberi hayatımda; hem oynadım,hem de izlemeyi seviyorum.Her şeyin yeri ayrı,sahnedeyken olması gerektiğigibiyim, günlük hayatta ise neistersem onu yapıyorum. Eskidenerkek çocuğu gibiydim, şuan o kadar değilim..Eskiden şartlar daha sertti,rekabet gereği öyle olmakzorundalardı. Ama şu ankijenerasyon, birbirine destekoluyor. Yurt dışındaki tümstarlar, ödültörenlerinde,konserlerdebirbirleriniayaktaalkışlıyorlar. Siz hiç 'Beyonce,Rihanna'ya laf soktu' diyebir haber gördünüz mü? Görmemişsinizdirçünkü herkeshem çok çalışıyor, hemde başkasının başarısını daayakta alkışlamayı biliyor.