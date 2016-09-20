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Esra 'da canlı yayında bebek müjdesi...

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 20:51 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 21:19
Esra Erol'da canlı yayında bebek müjdesi...
Esra Erol'da canlı yayında bebek müjdesi...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra 'un programında bugün canlı yayında eğlenceli ve heyecanlı dakikalar yaşandı.

CANLI YAYINDA BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ!

Esra Erol'da canlı yayında baba olacağını öğrendi...

Program adaylarından Umut ve Hafize'nin karar anı öncesinde Esra Erol'un orkestrasında yer alan Emre, canlı yayında baba olacağını öğrendi. Ünlü sunucu Esra Erol, Emre'nin durağan tavırları sonrası kendisine ne olduğunu sordu. Canlı yayında mutluluktan hiç bir şey söyleyemeyen Emre, daha sonra stüdyoda heyecandan koşmaya başladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Emre'nin eşi Burcu yayına bağlanarak bir kez daha 1.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGASINI VURDU!

Müjdeli haber yayında duyurulduktan sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Canlı yayında baba olacağını öğrenen Emre'ye yüzlerce yorum yapıldı.

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