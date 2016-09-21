Diriliş Ertuğrul 62. bölüm yeni sezon fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 62. bölüm yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Diriliş Ertuğrul 3. sezon ilk fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 62. bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenen haber geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayına girdi. Diriliş Ertuğrul 3. sezonun ilk bölümü ile ekim ayında izleyici ile buluşacak. Diriliş Ertuğrul 62. bölüm fragmanı sizlerle. İşte sevilen dizinin 3. sezon ilk fragmanı...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN



EKİM AYINDA BAŞLAYACAK



Diriliş Ertuğrul'un 3. sezonu ile ilgili ilk bilgiler sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Mehmet Bozdağ, yaptığı açıklamada yeni sezonun Ekim ayında başlayacağını belirtti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A BİR TRANSFER DAHA!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş "Ertuğrul"un 59. bölümünde Ertuğrul, Noyan'ı yakalayarak bir kez daha Saadettin Köpek'in oyununu bozdu. Ertuğrul, Noyan'ı öldürmediği gibi, Turgut'un öldürmesine de izin vermedi.

Bu karara öfkelenen Turgut, hem Ertuğrul'un yanından hem de obadan ayrıldı. Ertuğrul ise Noyan'ı öldürmeyerek, Saadetin Köpek'le olan işbirliğini ortaya çıkarmak niyetinde.

Diğer yandan Noyan ve Boğaç'ın Ertuğrul'un eline geçtiğini öğrenen Saadetin Köpek, telaşlandı. Noyan ve Boğaç'ın konuşması, bütün yaptıklarının ortaya çıkmasına neden olacak.

Obada ise Tuğtekin ve Gökçe'nin yası devam ediyor. Dodurgalılar Tuğtekin Bey'in yerine gelecek aday için çalışmalara başladı. Artuk ve Akça Bey'in aday olduğu seçim bir hayli sert geçti.

Akça Bey Saadetin Köpek'in yardımlarıyla da Dodurgalılar'ın yeni beyi oldu. Ertuğrul, Sultan'a gitmeden önce Halime'yi almak için obaya gitti. Sungur ise Gündoğdu'nun yardımıyla Yiğit'in peşine düştü.

Yiğit'in yerini bulan Sungur Tekin'le, alplar arasında arbede yaşandı. Ertuğrul, Sungur Tekin'in şehzadeyi öldürmesine engel olmak için araya girdi ve yaşanan arbedede Sungur Tekin, ağır bir yara aldı.