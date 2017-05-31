RTÜK TRT için 3 ismi belirledi

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda üst düzey görevlerde bulunmuştur.



Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, Türkiye'nin önde gelen kanallarından ATV'de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı yapmıştır. 2013 yılından beri Türkiye Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.



TRT'de, TRT 1 ve TRT World' ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Türk Telekom AŞ.'de yönetim kurulu üyeliğinin yanısıra TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürütmektedir. İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babasıdır.

SÜLEYMAN ERGÜNER KİMDİR?

İstanbul, Çapa'da, 1957 yılında doğdu. Neyzen, bestekâr Süleyman Erguner'in torunu, neyzen Ulvi Erguner'in oğludur. Beş yaşından itibaren babası Ulvi Erguner'den ney ve musiki eğitimi almaya başladı ve bu çalışmalarını Ulvi Erguner'in 1974 yılında vefatına kadar sürdürdü. 1973'te, 16 yaşında iken, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'ndaki Mevlevi-Sema Töreni'ne; 1974'te Konya'da yapılan "Mevlana Anma Törenleri"ne katıldı ve İsmail Dede Efendi'nin Bestenigâr Mevlevi Âyini'ni icra etti. 1975'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İstanbul Radyosu'nda "amatör sanatçı" sınavını kazanarak neyzen olarak çalışmaya başladı, yurtdışındaki ilk konserini Polonya'da verdi.

1978'de, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'nde göreve başladı; aynı zamanda İstanbul Radyosu ve televizyon programlarında neyzenliğe devam ediyordu. Marmara Üniversitesi Ticari ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 1981'de bitirdi.1976 yılında açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdi ve mezuniyet sonrasında Ney, Türk Müziği Nazariyatı-Solfeji ve Müzikoloji öğretim üyesi oldu.

1985'te YÖK tarafından, sanat çalışmaları kapsamında doçentlik ünvanı verildi. Marmara Üniversitesi'nde, Türk Müziği tarihi, teorisi üzerinde yüksek lisans (1991) ve doktora yaptı (1997). İstanbul Radyosu'nda ney sanatçılığı, Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisi koroları şefliğinin ardından, TRT Müzik Dairesi Başkanı oldu. 2006'da TRT'den emekli olduktan sonra Ney derslerini verdiği ve ney yapım çalışmalarını sürdürdüğü "Süleyman Erguner Ney Atölyesi"ni kurdu.

PROF. DR. ERDOĞAN PAZARBAŞI KİMDİR?

1959 yılında Kayseri'de doğan Erdoğan Pazarbaşı, ilk ve orta öğrenimini müteakip yüksek öğrenimini 1980 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 1981-1988 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif ortaöğretim kurumlarında Meslek Dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1987 yılında yüksek lisans programını bitirmiş ve 1988'de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı

1994'te doktor unvanını almıştır. 1994 yılında aynı fakültede yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1994-95 eğitim-öğretim yılında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Burada alanıyla ilgili dersler vermenin yanında, Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmüş, 1996-97 eğitim-öğretim yılında Fakültesindeki görevine döndü. 1997 yılında doçent, 2003 yılında da profesör oldu. 1999-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 2002'de İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2005'te Tefsir Anabilim Dalı Başkanı oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır.