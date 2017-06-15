Canlı yayında amcasının ölüm haberini aldı, Esra Erol şoke oldu

7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran ve yardımlarıyla dillere destan olan Esra Erol bugün bir genç kızın daha hayalini gerçekleştirdi.İki hafta önce genç kızlara gardırobunu açan Erol, bugün yayında giydiği kıyafetlerden birini Gülsüm'e hediye etti.Gülsüm'ün acı dolu hikayesi ise herkesi gözyaşına boğdu.Duygu ve düşüncelerini heyecan içinde anlatan Gülsüm, babasının hastalığı için Fizyoterapi bölümü okudu.Tek isteği ise babasını iyileştirmekti ama zaman buna izin vermedi.

4 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ!

Bugün babasının son isteğini Esra Erol'da yerine getirdi. Öte yandan Gülsüm ileride klinik açmak istediğinden bahsederken Esra Erol açılışta genç kızın yanında olacağını dile getirdi.

Mezuniyet kıyafeti ile babasının en çok sevdiği programda hayalini gerçekleştirdiği o anda amcasının ölüm haberini alan Gülsüm tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

Bugün neler oldu? (15 Haziran 2017)