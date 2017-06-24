‘Kanatsız Kuşlar’a büyük ilgi

atv'nin yaza hızlı giriş yapan dizisi Kanatsız Kuşlar, perşembe akşamı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin ikinci bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 4.32 izlenme oranı ve yüzde 13.00 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 3.98 izlenme oranı ve yüzde 12.64 izlenme payı alarak, en çok izlenen dizi oldu. Dizide başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.