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hayranlarını üzen gelişme!

Giriş Tarihi: 26.8.2017 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 12:38
Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen gelişme!

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezonu ile merakla bekleniyor.

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Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen gelişme!
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