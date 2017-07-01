15 Temmuz FETÖ işi, ByLock tutuklama nedeni

FETÖ

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Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz'dan sonra verilen tutuklama kararlarının Anayasa ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu algısını yaratmaya çalışan FETÖ'ye 82 sayfalık gerekçeli kararı ile yanıt verdi. Kararla ilk kez yargının zirvesinden, "15 Temmuz FETÖ'nün eylemi" tespiti yapılırken ByLock'un da bu örgüt için oluşturulduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca, darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davası sanıklarının yaptığı bireysel başvuruların reddine ilişkin kararının gerekçesinde yerel mahkemelere yol gösterici tespitlerde bulunuldu. İşte gerekçeli karardan alıntılar:Darbe teşebbüsünün arkasındaki yapılanmanın FETÖ/PDY olduğuna ilişkin kamu makamlarınca yapılan değerlendirmenin yeterli olgusal temelinin bulunduğu anlaşılmaktadır.Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığı hem Türkiye'de hem de uluslararası camiada kabul edilmiştir. Uluslararası kuruluşların raporlarında yetkili makamların tespitleri bu yöndedir. Türk toplumunun oldukça geniş bir kesimi tarafından da bu kanaat kabul görmektedir.Darbe teşebbüsü sırasında savaş uçakları, helikopterler, gemi, tank ve ağır silahlarla millete, devlet kurumlarına, basın yayın organlarına ve devletin güvenlik kurumlarına saldırıda bulunulmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece demokratik anayasal düzen yönünden değil, bununla sıkı bağı olan 'bireylerin temel hak ve özgürlükleri' ve 'milli güvenlik' yönünden de mevcut ve ağır bir tehdit oluşturmuştur. Ülke tarihinde ulusun yaşamını ve hatta varlığını hedef alan, milli güvenliğe yönelik en ağır saldırıdır.FETÖ'nün 150'yi aşkın ülkede faaliyet göstermesi, hücre tipi örgütlenme yapısının bulunması, kendisine atfettiği kutsallık ve amaçları dikkate alındığında toplum düzenine karşı oluşturduğu tehdidin ağırlığı daha da artmaktadır.Anayasa Mahkemesi'nin kararında, darbe teşebbüsünden sonraki süreç dikkate alındığında sanıklar hakkında tutuklama dışında bir tedbir uygulanmasının yetersiz kalacağı vurgulandı. Soruşturmalar sırasında birçok şüphelinin kaçtığı da belirtilen kararda, bu nedenle tutuklamanın gerekli olduğu kaydedildi. Kararda, sanıkların 11 ayı aşkın tutuklu bulunmalarının, soruşturmaların karmaşıklığı ve sanık sayısının fazlalığı karşısında makul olduğuna işaret edildi. Tutuklamaya ilişkin incelemelerin dosya üzerinden yapılmasının da hukuki olduğu vurgulandı.FETÖ davası sanıklarının telefonlarında, terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock'un varlığının bile haklı bir tutuklama nedenidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı şüpheliler, 2014'ten beri ByLock'un örgütsel haberleşme aracı olarak kullanıldığını ifade etmiştir. ByLock, global bir uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/ PDY mensuplarının kullanımına sunulan bir haberleşme programıdır. ByLock'un yüklenebilmesi için kriptolu şifrelerin gereklidir ByLock ile ilgili internet kaynaklı yayınlar çoğunlukla sahte hesaplar üzerinden yapılmış ve burada FETÖ / PDY lehine paylaşımlarda bulunulmuştur. Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulama, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde ne Türk kamuoyu ne de yabancılar tarafından bilinmektedir. Uygulama, sadece oluşturulan hücre tipine uygun şekilde bir haberleşme gerçekleştirilmesine imkan verecek biçimde kurgulanmıştır.