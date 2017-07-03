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'de şehitleri unutulmadı!

Giriş Tarihi: 2.7.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 02:01
ODTÜ'de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı!

Bugün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ODTÜ'nün mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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ODTÜ'de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı!
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