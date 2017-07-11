15 Temmuz ruhunu yaşatmamız lazım

FETÖ'nün darbe girişiminde üç kez bombalanan Meclis'te büyük direniş gösteren AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar
ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, o geceyi SABAH'a anlattı. Ünüvar şunları söyledi:
15 Temmuz işgal girişimiydi. Darbe girişimine Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, milletimiz ile asker ve polis içindeki vatanseverler direndi. Ele geçirselerdi ülkeyi alıp bir başka güce devretme söz konusu olacaktı. Püskürtülmeseydi her şeyini kaybetmiş bir toplum haline gelecektik.
Askeri üniforma giymiş hainlerin tanklarla sokaktaki vatandaşları ezdiğine şahit olduk. Meclis'e 3 bomba atıldı. Birinci bomba bahçeye atıldı. İkinci ve üçüncü bomba Genel Kurul'u hedefledi. Genel Kurul'a düşse 50-60 milletvekili hayatını kaybedebilirdi. O gece adeta sihirli bir değnek dokundu. Kim nereyi koruması gerekiyorsa oraya koştuk. Milletin ülkesini böyle koruyacağını darbeci hainler hesap edemedi.
Devletin yetkili kurulları FETÖ'yü temizlemek için yoğun gayret sarf ediyor. Tabi 40 yıla dayalı sistematik bir yapılanma var. Bir anda bitirmek kolay değil, Bizim devlet olarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmamız, diri tutmamız lazım.
TRAVMAYI ATLATTIK
Çam ise yaşananları şu cümlelerle özetledi:
Kadınlarımız, Nene Hatun'un torunları olduklarını o gece gösterdi. Partimizde ilk ışıkları açanlar kadın kollarımızdı. O gün inanılmaz bir cesaret vardı. Meclis'e bomba atılıyor ne bir masanın altına giren ne bir sütunun yanına giden vardı. Aksine slogan atmaya başladık. Kadın vekiller ağırlıktaydı. Ekonominin çok iyi olduğu bir noktada, hak ve özgürlüklerin olduğu, Türkiye'nin dış dünyada itibarlı görüldüğü bir noktada bunun olması acı bir şey. O gece halkın sokağa çıkmasını sağlayan da bu güç oldu.
Cumhurbaşkanımızı canlı görmemiz bizi rahatlattı ve halkın dimdik durmasında etkin oldu. Bir aylık nöbetler halkımız için o kadar iyi oldu ki üzerimizdeki travmayı attık. Yenikapı ruhu devam etmeli. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları görmemiz lazım. FETÖ çok büyük bir planın parçası. "Adalet" diye yola çıkanların mutlaka bunları görmeleri lazım.
'O GECE ORTAK BİR RUH OLUŞTU'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Genel Kurul'da konuşmalar devam ederken bomba atıldığını anlatarak, " Salon toz duman içinde kaldı. Fakat orada artık ortak bir ruh oluşmuştu. Kararlı bir direnç söz konusuydu. Aradan geçen bir yıllık süre, bunların cezalandırılması bakımından gecikmiş bir süredir. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Beklentimiz bu yargılama süreçlerinin bir an evvel tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezaya ulaşmasıdır. Askeriye, emniyet ve yargıyı yönlendiren asıl elebaşıların ve siyasi ayağının halen ortaya çıkarılmamış olması en büyük noksanlıktır. Bu konuda da artık gecikmeye tahammül kalmamıştır" diye konuştu.