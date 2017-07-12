“Kahraman unvanı tüm Türkiye’ye verilmiştir”

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde hainlere direnerek darbeyi püskürten Kahramankazanlılar, darbe girişiminin yıldönümünde yeniden meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tutacak.O gecenin kahramanları şehit yakınları ve gaziler, duygularını SABAH'a şöyle anlattı:Eşim ve kızı Akıncı Üssü'ne gitti. Eşim, bana telefonda, "Buradan kalkan tek bir uçağın milletimizi vurmasına müsaade etmeyeceğim" dedi. Ateşten kızımı korumak için ona siper olarak şehit olmuş. Kızım, babasının sayesinde bugün hala hayatta. Elli sene geçse bile böyle kahraman bir babayı ve eşi nasıl unutabilirim? O geceki destansı mücadelenin eşi ve benzeri yok.15 Temmuz gecesi iki evladımı kaybettim. Oğlum ve kardeşinin şehit olduğu haberini alarak fenalaşarak hayatını kaybeden ablası. Lokman'ın gözlerinde o gece kararlılığı görmüştüm. 15 Temmuz'da yine meydanlarda olacağız.BitikAkıncı Üssü'nde panik yaratıp uçakların görüş açışını engellemek istedik. O gece çok büyük bir mücadele verdik. Bu halkın silahlarını alıp millete yönelten hainlere direnirken bir kez bile ölümü düşünmedik. Allah bu millete bir 15 Temmuz daha yaşatmasın.O gece tepkisiz kalamazdık çünkü ekmeksiz, susuz yaşardık ama vatansız asla. Hainlerin 'yat yere yoksa vururuz seni' tehditlerine, "Ben yatmaya değil Türkiye için ölmeye geldim' cevabıyla karşılık verince vuruldum. O gece hayatını kaybedenlerin çoğu hainlerin ambulanslara geçiş izni vermemesi üzerine kan kaybından şehit oldu.Bunlar büyük Türk milletinin gücünü hiç hesaba katmadılar. Onlara tankların, tüfeklerin değil milletin iradesinin her şeyden önce geldiğini gösterdik. Her şeye ve herkese rağmen Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak.O gün yediğim kurşun hala bedenimde duruyor. Bu millet için söz konusu olan vatanımızsa gerisi teferruattır.Kahramankazanlıların verdiği şanlı mücadele sayesinde bomba yüklü uçakların sivil halka daha fazla zarar vermesini engelledik. 'Kahraman' unvanı yalnızca bize değil, Kahramankazan'ın şahsında 81 il ve 957 ilçemize verilmiştir.