Milli Birlik Yürüşü Ulus'tan başlayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Ankara'da düzenlenecek "Milli Birlik Yürüyüşü", Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden başlayıp TBMM'de son bulacak.

Tüm illerde, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te okunacak selalarla, Milli Birlik Yürüyüşü başlayacak.

İŞTE 15 TEMMUZ ZAFER ANITI

Bu kapsamda Ankara'daki yürüyüşün başlangıç noktası, Ulus'taki Birinci Meclis binası önü olacak. Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam edecek yürüyüş boyunca, vatandaşlar metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyacak.

'15 TEMMUZ: YÜZYILIN İHANETİ - YÜZYILIN ZAFERİ'

Darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de yürüyüşe katılacak.

Yürüyüş saat 01.00'de TBMM'de sona erecek. Vatandaşlar, TBMM'de saat 02.00'de düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmesi ve duaların okunmasının ardından, Meclise ilk bombanın atıldığı saat 02.32'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından, 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların teslimi yapılacak. Gençler, bayrakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman'a verecek.

Program kapsamında, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin binalara yansıtılması yöntemiyle "video mapping" gösterisi yapılacak.