Şehit amcalarından helallik aldı

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15 Temmuz'da 3 amcasını toprağa veren Elif Bengü Gülşen, gelinliğini giydi, düğün öncesi şehitlerin kabrine giderek helallik aldı. "Amcamlardan izin almadan evlenemezdim" diyen Gülşen, "Biz 15 Temmuz'da bu vatan için, millet için 3 şehit verdik. O gece 3 amcamı FETÖ'cü hainlerin kurşunuyla kaybettim. Amcamlar beni gelin olarak görmek isterdi. Gelinliğimi giydim. Onların huzuruna çıktım" diye konuştu. Ankara Kızılcahamam'da yaşayan Gülşen ailesi 15 Temmuz'da 3 şehit birden verdi. Kızılcahamam'dan 70 kilometre yol giderek vatan savunmasına katılan aynı aileden Mehmet Gülşen (61), Hakan Gülşen (43) ve Lütfi Gülşen (63) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne F-16 uçağından atılan bomba sonucunda hayatını kaybetti. Darbe girişimine karşı koymak için beraber yola çıkan 3 demokrasi kahramanı beraber direndi, beraber şehit düştü ve beraber defnedildi. Geride gözü yaşlı eşler ve 6 yetim bırakan kahramanların mezarlarının bulunduğu yere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar yapıldı. Gökhan Başaran ile hayatını birleştirme kararı alan Gülşen, "Vatan için canlarını veren yiğit amcalarım hep yanımızda olacak" dedi.