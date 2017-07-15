“Anne, şehit olursam üzülme gurur duy”

?FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, şehit ailesi olmanın gururunu yaşarken kızlarının geride kalan fotoğraf ve üniformalarının öpüp koklayarak hasret gideriyor.Anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, ebedi hayatta şehit kızları Kübra ile buluşacakları günün hayalini kurarkengeride kalan iki kızları için hayata tutunmaya çalışıyor.
Harun Doğanay iç mimarlık bölümünü bitiren kızlarının polis olma kararını saygıyla karşıladıklarını anlatarak "Bizim tek umudumuz üniversiteyi bitirip iç mimar olarak hayata atılmasıydı. Üniversitenin son senesinde komiser yardımcılığı sınavı açılmış, Kübra da sınava girip kazanınca 'Baba ben polis olacağım. Sınava girip kazandım. Bu mesleği seviyorum' dedi. Biz şok olduk çünkü Kübra'nın polis olacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu.
Üniversitenin son 6 ayında hem okula hem akademiye gitti ve başarıyla tamamladı." dedi. Baba Doğanay, kızıyla yüz yüze en son 15 Temmuz
'dan 1 hafta önce dedesinin cenazesi için görüştüklerini söyleyerek "Kübra birinci patlamadan sonra üstünü giyip 'ben daireye gideceğim' demiş. Yeğenim de 'seni çağırsınlar da öyle git' demiş. Kübra 'yok benim ağabeylerim ablalarım orada gidip bakmam lazım' demiş. Arkadaşları Cennet Yiğit ve Gülşah da Kübra'ya beraber gidelim diye telefon açmış. Üçü beraber daireye varmışlar.
Araçla daireden içeriye girerken 2. bomba tam aracın üzerine düşüyor" dedi.
Anne Hikmet Doğanay da, kızı Kübra'nın hayalinin Doğu Anadolu'da görev yapmak olduğunu belirterek "Vatanına aşıktı. Ramazan Bayramı'nda 'Anne erkek çocuğum yok diye üzülme. Ben senin hem erkek hem kız çocuğunum. Şehit olursam üzülme, gurur duy, dua et' dedi. 'Kübra deme böyle şeyler ne olur' dedim. 'Anne şehit olanlar anne kuzusu değil mi. Ben de şehit olursam gurur duy, ağlama' dedi. Şimdi kızıma ahirette kavuşacağım günü bekliyorum" diye konuştu.