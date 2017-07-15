Kahramanlar unutulmadı

15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıldönümünde demokrasi şehitleri yurdun dört bir yanında kabirlerinde dualarla anıldı. Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, İlhan Varank, Halil Kantarcı gibi bütün şehitlerin kabirlerine yıl içinde binlerce ziyaretçi uğrayarak dua etti. 15 Temmuz gecesi ülkelerini savunurken şehit olan bütün kahramanlara her yaş grubundan ziyaretçi gelerek minnetlerini sundu. Darbe girişiminin yıldönümü haftasında özellikle genç kahramanlar öğrencilere örnek gösterildi. 8-10 yaşlarındaki öğrenciler Karacaahmet Mezarlığı'na giderek 17 yaşında şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok'ın mezarına çiçek bıraktı.
ŞEHİTLER İÇİN MAHYALAR ASILDI
İstanbul Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada tilavet edilen Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve şehitler için dua etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzade Camisi yanındaki kabrini ve Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitler camilerde de unutulmadı. Süleymaniye, Sultanahmet ve Eyüp camilerine "Şehitlerin ruhu şad olsun", "Birliğimiz daim olsun", "Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" yazılı mahyalar asıldı.