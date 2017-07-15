Türkiye 15 Temmuz’u SABAH’ta okudu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın yazdığı kahramanlık destanını, FETÖ ile mücadelenin detaylarını, darbe girişiminin ertesi gününden bu yana geçen bir yılda SABAH'ın manşetlerinden takip etti. Darbe girişimi öncesinde örgütle ve paralel devlet yapılanmasıyla verilen mücadeleyi en doğru ve ayrıntılı bir şekilde okurlarına duyuran SABAH, 15 Temmuz sonrasındaki süreçte de sorumlu ve aydınlatıcı yayıncılığıyla gelişmelere ışık tuttu. SABAH'ın bu çizgisi 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından hedef seçilmesine de neden oldu. İlk andan itibaren milli iradenin yanında yer alan, cuntacıların karşısında duran ve yaşananları okuyucularına aktaran SABAH, 15 Temmuz sonrasında da çizgisini değiştirmeden, devletin ve milletin yanında yer alarak FETÖ'ye karşı topyekün verilen mücadeleyi her gün sayfalarına taşıdı. 15 Temmuz'unda yaşanan kahramanlık hikâyelerini, şehit aileleri ve gazilerin ağzından o gece yaşananları halka aktardı. Darbe nöbetleri ile demokrasisine sahip çıkan halk ile beraber olan SABAH halkın, devletin her alanında yapılanmış olan Fetullahçı hainlere karşı verilen mücadeleyi de doğru kaynaktan okumasını sağladı. Milli mücadele ve yurttaki manzarının yanı sıra darbe girişiminin uluslararası medyada yansımalarını ve diğer devletlerin tepkileri de okuyucular tarafından SABAH ile takip edildi.