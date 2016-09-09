GM 4,3 milyon aracını geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), dünya genelinde 4,3 milyona yakın aracını hava yastıkları ve emniyet kemerlerindeki sorun nedeniyle geri çağırdı.

GM'den yapılan açıklamada, kusurlu araçların ön hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin kaza anında işlevini kaybedebileceği bildirildi.

Şu ana kadar en az 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına yol açan soruna, araç bilgisayarının test moduna geçmesinin neden olduğu belirtilen açıklamada, 4,3 milyon civarındaki kusurlu otomobilin sahiplerine ulaşılarak, araçların bilgisayar programlarının ücretsiz tamir edileceği kaydedildi.

1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ SATTI

Geri çağrılan araç modelleri arasında 2014-2016 üretimi Buick LaCrosse, Chevrolet SS ve Spark EV, 2014-2017 üretimi Buick Encore, GMC Sierra ve Chevrolet Corvette, Trax, Caprice ve Silverado, 2015-2017 üretimi Chevrolet Tahoe, Suburban, Silverado HD, GMC Yukon, Yukon HL, Sierra HD, Cadillac Escalade ve Escalade ESV yer alıyor.

General Motors, son yıllarda araç geri çağırmalarıyla sık sık gündeme geliyor. GM, 2014 yılında da kontak anahtarındaki hata nedeniyle 25 milyonun üzerinde aracını çağırarak bu alanda rekora imza atmıştı. Şirket ayrıca kontak anahtarı hatasıyla bağlantılı kazalarda en az 21 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mağdurların ailelerine yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalmıştı.