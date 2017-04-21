Otomobilde şov zamanı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Autoshow
2017'de geri sayım başladı. Autoshow, "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla 20 Nisan'daki "Basın ve VIP Günü"nden sonra 21 Nisan'da kapılarını otomobil tutkunlarına açıyor. Fuara, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri katılıyor. Fuar hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ
İstanbul Autoshow'da otomobil firmalarının yanı sıra teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak. "Entegre İletişim Çözümleri", "Otonom Sürüş", "Çevreci" ve "Akıllı Araçlar" gibi konularda yenilikler sergilenecek.
DİKKAT ÇEKEN MODELLER
Fuarda, otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Hayatımızın artık bir parçası olan akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının, otomobiller ile entegrasyondaki son gelişmeler Autoshow'da görülebilecek. Autoshow'da dikkat çeken yeni modeller şöyle: "Aston Martin Vulcan, Jeep Compass, Toyota Yaris, Opel Insignia, Ford Fiesta, Ford GT Race, Hyundai i30 ve Ioniq, Honda Civic Type R ve NSXn, SsangYong XAVL konsept, Vision Mercedes-Maybach 6, Peugeot 5008, Alfa Romeo Stelvio, Lexus GT200h."
19 MARKA KATILIYOR
İstanbul Autoshow 2017
fuarına 19 marka katılıyor. Bu markalar: Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes- Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Smart, SsangYong, Toyota, Peugeot."
KADIN VE ÖĞRENCİLERE HAFTAİÇİ ÜCRETSİZ
Fuara giriş ücretleri haftaiçi 10 TL, haftasonu 20 TL olarak belirlendi. Kadınlar için haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 10 TL olacak. Öğrenciler haftaiçi ücretsiz, haftasonu ise 5 TL'ye fuarı ziyaret edebilecekler. Otomobil severler, İstanbul Autoshow biletlerini Biletix'ten de satın alabilecekler.
EFSANE KLASİK OTOLARI KAÇIRMAYIN
İstanbul Autoshow 2017'de yeni teknolojiler sergilenirken, geçmiş de unutulmadı. Ziyaretçiler, birbirinden değerli özel klasik otomobilleri fuarda görme şansına sahip olacaklar.