Malatya’da trambüsler sefere başlıyor!

Malatya'da bir grup üniversiteli öğrencinin talebi dikkate alınarak siparişi verilen'pembe trambüs'lerin önümüzdeki hafta itibariyle seferlerine başlayacakları duyuruldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sadece kadınların kullanacağı pembe trambüslerin bu ayın sonunda sefere başlayacağını ifade etti.

Toplu ulaşımının bir kısmı trambüs ile sağlanan Malatya'da bir grup üniversiteli kız öğrenci, trambüsü kullanırken sıkıntılar yaşadıklarını sosyal medyada başlattıkları kampanya ile duyurmuşlardı. Bunun üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım aracı trambüs üretimi konusunda anlaşmalı olduğu Bozankaya firmasına 2 adet pembe trambüs siparişi vermişti.