Trafik canavarını onlar durduracak!

Otomobil oluşturma vizyonu için basamakları hızla tırmanıyor. Yani sizi içinde ölümsüz yapacak Volvo modellerinin öncüleri hızla yollardaki yerini alıyor. İşte Barcelona'da test ettiğimiz yeni XC60 da bunlardan biri.2010 yılında 1.8 milyar dolara Çinli Geely'nin bünyesine girmeden önce mali açıdan iflasın eşiğine gelen İsveçli Volvo, geçen 7 yılda adeta yeniden

doğarak geleceğin otomobilleri konusunda en hızlı yol alan markaların başında yer aldı. Geely'nin mali desteğinin ardından yönetimde tam bağımsızlığını ilan eden ve 11 milyar dolarlık yatırım hamlesiyle yeni yüzünü ve yeni vizyonunu oluşturan Volvo, 2013 yılında bu stratejinin ilk ürünü olan yeni XC90'ı piyasa sürdüğünde radikal bir açıklama yaparak, "2020 yılından itibaren hiçbir Volvo kullanıcısı ölmeyecek" iddiasını ortaya attı. Bu iddianın temelinde 2020 yılından itibaren hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmayacağı ya da hayatını kaybetmeyeceği otomobiller oluşturma vizyonu vardı. Yani otomobilden kaynaklı bir ölümün yaşanmayacağını vadettiler.