2016 yılında otomotiv sektöründe en çok tercih edilen renk

BASF, Avrupa otomotiv sektöründe 2016 yılının renk trendlerini analiz ederek bir rapor açıkladı. Rapor, Avrupa yollardaki otomobillerin renklerine yönelik ayrıntılı bilgiler sunarken, son kullanıcıların özel efektler ve çeşitli renklerle ifade edilen kişisel beklentilere yönelik artan ilgisini da vurguluyor.

EN GÖZDE RENKLER

Rapora göre beyaz yüzde 29 pay ile hala Avrupa'daki en popüler otomobil rengi olurken, bunu yüzde 19 ile siyah ve yüzde 18 ile gri takip ediyor. 2016 yılında otomotiv renklerinin neredeyse yüzde 80'i akromatik renk paleti içerisinde yer aldı.

Kromatik renkler arasında mavi, yüzde 10 ile en popüler renk olmaya devam ederken, bu renkleri kırmızı ve kahverengi takip ediyor. Araç segmentleri karşılaştırıldığında ise küçük araçlar genellikle beyaz veya kromatik renklerde son kata sahipken, SUV'larda ise hâkim rengin gri olduğu gözlemlendi.

EN ÇEŞİTLİ RENK MAVİ

100'den fazla renk çeşitliliği ile mavi en önde gelen renk. Gri ise, yaklaşık 90 farklı tonla hemen mavinin arkasında yer alıyor. Farklı efekt partikülleri ile mevcut renklerin karıştırılmasının, özelleştirilmiş inci veya metal efektleri oluşturduğunu belirtti.