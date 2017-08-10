Yerli otomobil müjdesi

Hisarcıklıoğlu, "İnşallah şu müjdeyi vermek istiyorum. Türkiye'nin markası olan yerli otomobili yapacak babayiğitler var. Yakında bunları kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

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Zonguldak'ta TSO tarafından "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" düzenlendi. Otelde düzenlenen programda konuşan Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, 100 yıl sonra hayata geçen Filyos Vadi Projesi'nde yerli otomobil fabrikası kurulması talebinde bulundu. Demir, "Yerli bir otomobil için bir merkez oluşturulacaksa Filyos Vadi Projesi bu iş için biçilmiş bir kaftandır. Bu konuda Batı Karadeniz'in yeni sanayi hamlesinin yapılacağı yerli otomobille ilgili bir inisiyatif bekliyoruz" dedi.

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Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılması talebine karşılık müjde veren

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yerli otomobili ben yapacak olsam emrin olur diyeceğim, işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız baba yiğit arıyoruz dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yerli otomobili yapacak kişilerle yatırımı yapacak babayiğitlerle görüştük. Bu pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sarp Sınır Kapısı'nın denetlenmesi sırasında onayını aldık. İnşallah pazar günü görüşmelere başlıyoruz. İnşallah şu müjdeyi vermek istiyorum. Türkiye'nin markası olan yerli otomobili yapacak babayiğitler var. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili pazar günü görüşmeler bittikten sonra Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Tabi bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki, bakınız benden Filyos, Kdz. Ereğli de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Antep var, Adana var, Kayseri var" diye konuştu.

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Bankaların 2017 yılı ilk altı ayı karına atıfta bulunan Hisarcıklıoğlu, bankalara, "Aynı gemideyiz" uyarısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Bizim anketimize katılan odalar, meclis üyesi kardeşlerim arasında yüzde 56'si kredi kullandığını söylüyor. Bu yüzde 56'sının içerisinde yüzde 58'i de kredi maliyetlerinin arttığını söylüyor. Bunda yüzde 100 haklılar. 2017 yılının ilk altı ayında bankaların karı açıklandı. Neredeyse bir önceki yıla göre yüzde yüz artış var. Ben buradan bankalara şunu söylemek istiyorum. Bakınız biz kar etmezken siz öyle fahiş şekilde kar ederseniz, bir şey söyleyeyim hepimiz aynı gemideyiz. Bizim başımıza bir iş gelirse sizin de başınıza iş gelir. Vicdanlı hareket etmeniz lazım. Buradan bütün bankacılara seslenmek istiyorum. Böyle bir kar yok Türkiye'de. Bu bankacılar ayaklarını biraz denk almaları lazım" dedi.Yazılım sektörünün ön sıralarda yer aldığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:"Artık birinci sektör yazılım sektörü. Yazılım ana girdisi. Ve iş öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bugün artık bazı üreten fabrikalar sürücüsüz; insan hayatı çok önemli olduğu için şoför olmayan kamyon, otobüs ve otomobile doğru gidiyor. Dünya böyle bir dünya. Şimdi şu cep telefonlarındaki değişimi bir hatırlayın. 1992'de cep telefonu geldi, şu mikrofon kadardı. Belimizde taşırdık. Bir de kocaman anteni vardı. Ve interneti bile yoktu. Şimdi her şey bunda, ufacık. Otomobil sektörü de buna döndü. Ben talip olduğunuzu onlara da ileteceğim."Sultan Abdülhamit Han'ın rüyası olarak bilinen Filyos Vadi Projesi'nin hayata geçmesiyle bölgenin 10 yıl sonra cazibe merkezi olacağını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Filyos Vadisi Projesi limanın alt yapılarıyla ilgili şu anda çalışmalar başladı. Burada sadece liman olmayacak, endüstri bölgesi olacak, sanayi bölgesi olacak. Burası müthiş bir cazibe merkezi olacak. Açık söyleyeyim 10 sene sonra bugünkü Zonguldak çekin fotoğrafını bir yere koyun, bir de on sene sonraya bakın. Ekonomik durumuna bakın. Siz bile şaşıracaksınız. Zonguldak'ın bugün ile 10 sene sonrası belki bin misli olacak. Bana bunu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Filyos Projesi'ni uluslararası yatırımcıların gündemine getirmek için beraber çalışalım dedi. Biz beraber çalışmaya başladık. Sayın Bakanımız da aynı zamanda bu bölgenin bakanı" diyerek sözlerini tamamladı.Programda BEÜ Çaycuma Kampüsü'nde yapılacak olan okul binasının protokolü de imzalandı. Aynı zamanda düzenli vergi ödeyen şirketlere plaketleri takdim edildi.