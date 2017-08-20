ÖTV’siz ticari araçta şark kurnazları türedi

Bazı taksiciler aracını lüks araca çevirdi ancak taksicilik yapmayıp, satış için yasal sürenin dolmasını bekliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında taksi ve minibüs gibi ticari araçlara getirilen ÖTV indirimi Anadolu'da çok sayıda kenttin lüks taksiler ile tanışmasını sağlamıştı. Bazı kentlerde bu indirimi fırsat bilen taksiciler ise ÖTV indiriminden yararlanıp lüks araçlar almaya başladı ancak bu araçları evlerinin garajlarına ya da otoparklara bıraktı. Yani taksicilik yapmak için aldıkları indirimli araçları sadece kendi özel işleri için kullanıp kendilerine lüks araçlar tahsis etmiş oldular.

Vatan'ın haberine göre; Araçlarda ÖTV çok ciddi bir yük oluşturuyor. Çıplak fiyatı 100 bin TL olan lüks bir araca yüzde 60 ÖTV eklendiğinde fiyat bir anda 160 bin TL'ye çıkıyor. Yüzde 18'lik KDV de ÖTV giydirilmiş rakam üzerinden hesaplanıyor. ÖTV olmayınca KDV'de de yine 100 bin liralık araçta 10 bin 800 liralık ekstra avantaj oluyor. Toplamda vergi avantajı 100 bin liralık bir araç için 71 bin TL'yi buluyor. Bu vergi indirimini fırsat görenler, kilometresi düşük, sıfır ayarında bir otomobilin satış için gereken 3 yıllık yasal sürenin sonunda iyi bir fiyata satılabileceğini ve bu işten para kazanabileceklerinin hesabını yapıyorlar. Para kazanma derdinde olmayanlar ise taksi görünümlü özel araç sahibi oluyorlar ve ticari araçlarını sadece kendi şahsi ihtiyaçları için kullanıyorlar.



'Evet bir kesim var'



ÖTV indirimi ile birlikte Anadolu'da taksilerde çok hızlı bir değişim yaşandığını ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, çok sayıda kentin lüks ve konforlu taksiler ile tanıştığını bundan çok memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin taksi profilinin hızlı bir biçimde daha iyi standartlara taşınması gerektiğini dile getiren Uğur, günde 2-3 müşterisi olan bazı kişilerin yüz binlerce liralık araçları kullandığını söyledi.

Uğur, şöyle devam etti: "ÖTV indirimini kötü niyetli kullanan bir kesim var. Plakaların ucuz olduğu bölgelerde kendi araçlarını lüks araçlar ile değiştiriyorlar ve bu kişiler araçları hiç kullanmıyor. İstanbul'da plaka fiyatı 1.7 milyon lira ama Anadolu'da 10 bin lira hatta bin lira bile olan ilçeler var. Taksisi olan bir esnaf ÖTV indirimi ile 220 bin liralık bir Mercedes marka aracı 115 bin liraya alabiliyor. Arada neredeyse 100 bin liralık fark var. Ancak aracı bazen günde iki müşteri için çalıştırıyor bazen de hiç kullanmayıp otoparka çekiyor. 3 yıllık yasal süre dolunca ucuz olan plakayı devredip aracı taksiden çıkartarak ya kendi kullanacak ya da satacak.



100 bin lira indirim



Mercedes CLA 200 AMG model bir aracı normal bir vatandaş almak isterse anahtar teslim fiyat 200 bin 700 lira ancak bir taksici esnaf ÖTV indirimi ile bu aracı 106 bin liraya alabiliyor. CLA 180 d modelinde ise taksicinin karı 103 bin lira oluyor. Yine bazı illerde son dönemde sıkça kullanılmaya başlayan BMW 3 serisi araçlarda da ortalama 100 bin liralık bir indirim ortaya çıkıyor.



Bin liraya taksi plakası



İstanbul'da taksi plaka fiyatları 1.7 milyon lira iken Ankara'da ve İzmir'de 600-700 bin lira arasında değişiyor. Anadolu'da ise durum oldukça farklı. Ardahan, Tunceli,Burdur,Erzurum,Sinop,Siirt gibi illerde taksi plakası fiyatları 50 ila 80 bin lira arasında. Bu illerin ilçelerinde ise plaka fiyatları bin liraya kadar düşüyor.



İstanbullu lükse yönelmedi



ÖTV indiriminin küçük şehirlerde İstanbul'a göre çok daha fazla ilgi gördüğünü hatırlatan Uğur, "İstanbul'daki taksici esnafına durumu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Biz özellikle İstanbul'un taksilerinin lüks ve konforlu olması konusunda diretiyoruz. Ancak esnaftan yeterli karşılığı alamadık. ÖTV indiriminden en düşük segmentteki araçlar için yararlanıyorlar. Ortalama yararlandıkları indirim 25-30 bin lira. Biz tarifesi de farklı olan en lüks araçların kullanılmasından yanayız. Şimdiye kadar araçların tümünün yenilenmesi gerekirken İstanbul'da toplam taksi sayısının 3'te birine denk gelen 5 bin 500 araç yenilendi ve açıkçası bu araçlar da lüks değil" şeklinde konuştu.